Legende: Hofft auf eine Rückkehr in der nächsten Saison Thomas Rüfenacht. Freshfocus

Vorzeitiges Saisonende für Berns Rüfenacht

SCB-Stürmer Thomas Rüfenacht wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Im vergangenen Juni hatte der 36-Jährige bei einem Trainingsunfall eine Knieverletzung (Meniskus- und Knorpelschaden) erlitten. Verschiedenartige Therapien konnten die Beschwerden zu Beginn der laufenden Saison nicht beheben, sodass Rüfenacht in der Meisterschaft nur auf 8 Einsätze kam. Ende November wurde das Knie operiert. Beim Trainingsaufbau in den vergangenen Wochen zeigte sich jedoch, dass Belastungen nach wie vor Beschwerden nach sich ziehen. Nach Absprache mit dem Teamarzt und Sportchefin Florence Schelling wird Rüfenacht nun eine Pause einlegen und sich dann mit einem dosierten Aufbau auf die kommende Saison vorbereiten.