Legende: Hört auf Sven Ryser. Freshfocus

Sven Ryser vom HC Lausanne beendet im Alter von 27 Jahren seine Karriere. Wie der Waadtländer Klub bekannt gab, zieht der Stürmer aus persönlichen Gründen einen Schlussstrich. Ryser wechselte in der Saison 2015/16 vom HC Davos nach Lausanne. In der vergangenen Saison realisierte er 15 Tore und 8 Assists. Zuletzt hatte sich Ryser in der WM-Vorbereitung mit der Schweizer Nati am Rücken verletzt.