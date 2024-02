Legende: Wird diese Saison nicht mehr aufs Eis zurückkehren Nico Dünner. Keystone/Gian Ehrenzeller

Lakers: Dünner und Capaul mit Schulterverletzungen out

Nico Dünner und Luca Capaul von den Rapperswil-Jona Lakers kommen in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz. Beide müssen eine Schulter-Operation vornehmen lassen. Stürmer Dünner verletzte sich am vorletzten Sonntag im Spiel gegen die SCL Tigers, der an den Swiss-League-Verein Winterthur ausgeliehene Verteidiger Capaul vor einer Woche in der Partie gegen Olten.

Gottéron: Dubé zur Kasse gebeten

Freiburg-Trainer Christian Dubé hat von der National League eine Busse von 3000 Franken aufgebrummt bekommen. Der Kanadier hatte bei der 3:4-Niederlage gegen Zug am Dienstag nach einer Zweiminutenstrafe gegen sein Team die Schiedsrichter beschimpft. Danach wurde er auf die Tribüne verbannt.