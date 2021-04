Legende: Ausser Gefecht Jonathan Mercier. Keystone

Mercier fehlt Genf-Servette

Genf-Servette muss in den Playoff-Viertelfinals gegen Fribourg-Gotteron auf Jonathan Mercier verzichten. Der 35-jährige Verteidiger muss sich an der Hand operieren lassen und fällt für den Rest der Saison aus. Für Spiel 1 am Dienstag sind zudem Noah Rod und Tanner Richard fraglich.