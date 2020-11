Legende: Wird den SCB nach 2 Jahren verlassen Inti Pestoni. Freshfocus

Pestoni wird den SCB verlassen

Der SC Bern plant in der kommenden Saison ohne Inti Pestoni. Dies bestätigte SCB-Sportchefin Florence Schelling auf Anfrage der Berner Zeitung. Die Meldung, wonach der 29-jährige Stürmer zu seinem Stammklub Ambri-Piotta zurückkehren wird, konnte Schelling indes nicht bestätigen. Pestonis Vertrag mit dem SC Bern läuft Ende Saison nach 2 Jahren aus.

Servette eine Weile ohne Richard

Genf-Servette wird für 3 bis 4 Wochen auf die Dienste seines Stürmers Tanner Richard verzichten müssen. Der Schweizer Nationalspieler verletzte sich im 1. Drittel des Spiels gegen Ambri-Piotta am Samstag (1:2) am Oberkörper. Tests vom Montag ergaben, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt. Dies gab der Klub am Montag auf seiner Website bekannt, ohne nähere Angaben zu machen.

Cup-Viertelfinal neu angesetzt

Der Cup-Viertelfinal zwischen Titelverteidiger Ajoie und dem SC Bern findet neu am 14. Dezember statt. Die Partie war ursprünglich am 30. November vorgesehen, musste aber wegen eines Corona-Falls und der verordneten Quarantäne bei den Bernern verschoben werden.