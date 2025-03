Per E-Mail teilen

Legende: Der eine steigt auf, der andere geht Michel Zwahlen (links) und Thomas Zwahlen mit dem Meisterpokal. Freshfocus/Claudio De Capitani

Schweizer Meisterinnen rüsten auf

Vier Tage nach dem 1. Meistertitel vermelden die SCB-Frauen zahlreiche Mutationen im Fanionteam. Die kommende Saison werden die Hauptstädterinnen mit Michel Zwahlen in Angriff nehmen. Der 38-Jährige amtete in der abgelaufenen Spielzeit als Assistent des scheidenden Trainers Thomas Zwahlen. Daneben vermelden die Bernerinnen vier Zuzüge. Darunter befinden sich mit ZSC-Lions-Captain Sinja Leemann (Sturm) und Davos-Captain Stefanie Wetli (Verteidigung) zwei prominente Namen. Beide Spielerinnen gehören dem Nationalteam an. Die anderen Neuverpflichtungen sind Louana Bigler und Lenni Kozuh von den SC Langenthal Damen.

