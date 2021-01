SCB muss zum 3. Mal in Quarantäne – Partie gegen Davos verschoben

Legende: Schlechte Neuigkeiten für den SCB Gregory Sciaroni verletzte sich am Dienstag, zu allem Übel wurde das Team auch noch zum 3. Mal in (vorsorgliche) Quarantäne gesteckt. Keystone

3. Quarantäne für den SCB

Der SC Bern vermeldet einen nächsten Corona-Fall. Schnelltests vor dem Spiel vom Donnerstagabend in Davos haben ein positives Resultat hervorgebracht. Die komplette Mannschaft befindet sich nun auf Anordnung des Kantonsarztamts vorsorglich in Quarantäne. Die Partie gegen den HCD wurde verschoben.

Innenbandriss bei Sciaroni

Der SC Bern muss lange auf seinen Stürmer Gregory Sciaroni verzichten. Der Tessiner zog sich in der Partie vom Dienstag gegen Ambri-Piotta (3:1) einen Innenbandriss im Knie zu. Scaroni muss sich am Donnerstag einer Operation unterziehen und dürfte rund 3 Monate ausfallen.

Lausanne darf bis zum 13. Januar nicht spielen

Der Lausanne HC bleibt bis zum 13. Januar in Quarantäne. Dies entschied der Waadtländer Kantonsarzt. Damit müssen auch die nächsten beiden Partien der Romands vom 10. Januar gegen die ZSC Lions und vom 12. Januar gegen die Rapperswil-Jona Lakers verschoben werden. Das Spiel von diesem Freitag gegen die Tigers war bereits am Dienstag bei der Anordnung der vorsorglichen Quarantäne verschoben worden. Aktuell seien bei Lausanne 3 Corona-Fälle bekannt, hiess es in einer SIHF-Mitteilung.