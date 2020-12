Legende: Müssen die Weihnachtstage in Quarantäne verbringen Die Spieler des SC Bern. Keystone

Bern nach weiteren Corona-Fällen in Quarantäne

Der SC Bern muss zum zweiten Mal in Quarantäne. Am Freitag waren zwei Mannschaftsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden, worauf die Mannschaft vom Kantonsarzt vorsorglich in Quarantäne geschickt wurde. Diese verlängert sich aufgrund weiterer Covid-19-Fälle nun bis am 28. Dezember. Die Berner können damit kommenden Dienstag nicht zum Cup-Halbfinal gegen Genf antreten. Auch die beiden Partien gegen die ZSC Lions am 23. und 28. Dezember müssen verschoben werden. Am Freitag hatte bereits die National-League-Partie gegen Freiburg nicht stattfinden können.