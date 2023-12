Legende: Wechselt die Seiten Reto Schäppi. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Schäppi zum Kantonsrivalen

Reto Schäppi wechselt nach 14 Jahren im Dress der ZSC Lions auf die nächste Saison hin zu Kantonsrivale Kloten. Der 32-jährige Stürmer unterschreibt beim aktuell Vorletzten der National League einen Zweijahresvertrag, wie der Klub am Freitag vermeldete. Schäppi holte mit der Schweiz 2018 WM-Silber und gewann mit den Lions 3 Meistertitel.

Stürmer Winnik fehlt Genf

Schon nach wenigen Sekunden war die Partie für Genf-Servettes Daniel Winnik am Donnerstagabend auswärts bei Ambri-Piotta (0:2) vorbei. Der 38-jährige kanadische Flügelstürmer wurde kurz nach einer vergebenen Grosschance von Ambris Jesse Virtanen zu Fall gebracht und verletzte sich dabei am Knie. Untersuchungen haben nun ergeben, dass sich der Routinier zwar keiner Operation unterziehen muss, aber für 6 bis 8 Wochen fehlen wird.

Ambri ohne Kostner am Spengler Cup

Ambri muss 4 bis 6 Wochen auf Diego Kostner verzichten. Der 31-jährige Südtiroler erlitt am Dienstag im Spiel gegen Davos einen Bruch des rechten Knöchels, wie die Leventiner mitteilten. Der Stürmer steht dem Titelverteidiger somit auch am 95. Spengler Cup in Davos nicht zur Verfügung.