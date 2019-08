Scherwey nimmt am Senators-Camp teil

Tristan Scherwey hat eine Einladung für das Trainingscamp der Ottawa Senators in der NHL erhalten. Der 28-jährige Stürmer, der seit 2009 beim SCB spielt und im Februar seinen Vertrag um 7 Jahre bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert hat, wird am 8. September ins Camp der Senators einrücken. Damit wird der SCB zum Saisonstart während maximal 8 Spielen auf den Stürmer verzichten müssen. Scherweys Vertrag mit dem SCB beinhaltet die Klausel für die Teilnahme am Trainingscamp bei einer NHL-Organisation für diesen Herbst. Eine NHL-Ausstiegsklausel ist im Vertrag für die kommende Saison vorgesehen.