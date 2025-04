Legende: Stürmt neu im Jura Elvis Schläpfer. Freshfocus/Claudio De Capitani

Neuer Stürmer für Ajoie

Der HC Ajoie hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Elvis Schläpfer stösst aus Bern zu den Jurassiern. Der 24-Jährige wurde in Basel und Biel ausgebildet und wechselte während der letzten Saison von den Seeländern zum SCB, wo sein Vertrag jedoch nicht verlängert wurde. Nun schliesst sich der Sohn von Basels Sportchef Kevin Schläpfer Ajoie an, das sich dank eines 4:1 in der Ligaqualifikation gegen Visp in der höchsten Schweizer Liga halten konnte.

