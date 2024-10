Legende: Muss aussetzen Dominik Schlumpf. Keystone/Marcel Bieri

EVZ: Schlumpf fällt verletzt aus

In den Reihen des EV Zug wird Dominik Schlumpf für mindestens einen Monat fehlen. Der 33-jährige Verteidiger erlitt vergangenen Freitag in der Partie gegen Biel eine Verletzung am linken Ellbogen und musste vorzeitig vom Eis. Die Rückkehr in den Meisterschaftsbetrieb ist erst nach der Nationalmannschafts-Pause geplant.