Legende: Kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück Noah Schneeberger. Keystone/Alessandro Della Valle

HCD verpflichtet Peltonen und holt Schneeberger zurück

Der HC Davos nimmt vom EHC Biel Noah Schneeberger unter Vertrag. Der 34-Jährige kennt die Verhältnisse im Bündnerland bestens. Er spielte bis zu seinem Abgang im Jahr 2018 sechs Saisons für den Rekordmeister. Nun unterschrieb er einen Vertrag für die kommende Saison. Gleich für zwei Jahre verpflichtete sich der 24-jährige Stürmer Aleksi Peltonen. Der Sohn des früheren Lugano-Meisterstürmers und Lausanne-Trainers Ville Peltonen hatte 2013 aus dem Tessin nach Nordamerika gewechselt. Er spielte dort zuletzt während 4 Saisons in der amerikanischen College-Liga NCAA, besitzt aber eine Schweizer Lizenz. Sein Zwillingsbruder Jesper Peltonen ist in der nächsten Saison in Lugano engagiert.

Ex-SCB-Trainer übernimmt Mannheim

Der DEL-Klub Adler Mannheim hat mit Johan Lundskog einen ehemaligen Coach des SC Bern als Cheftrainer engagiert. Der 38-jährige Schwede unterschrieb beim diesjährigen Playoff-Halbfinalisten. Lundskog arbeitete von Sommer 2021 bis November 2022 in Bern und wurde dann kurzzeitig durch den Finnen Toni Söderholm ersetzt, der künftig bei Red Bull München an der Bande stehen wird.