Legende: Verdikt: Schwalbe Servette-Keeper Robert Mayer im Spiel gegen Davos. Keystone

Genf-Goalie Mayer wegen Schwalbe gebüsst

Robert Mayer muss eine Busse über 2000 Franken entrichten. Dies teilte die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey am Samstag mit. Der Servette-Goalie hatte in der Parte vom 11. Februar gegen Davos ein Foul vorgetäuscht. Die Genfer hatten in Davos knapp 1:2 verloren.