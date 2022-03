Legende: Unterschrieb für eine Saison Jacob de la Rose. imago images

Fribourg-Gottéron komplettiert Ausländerquintett

Fribourg-Gottéron verpflichtet für die kommende Saison den Schweden Jacob de la Rose. Der 26-jährige Stürmer kommt von Färjestad zu den Freiburgern. De la Rose hat in der laufenden Saison in 41 Partien in der schwedischen Liga 15 Skorerpunkte erzielt. Für die Nationalmannschaft stand er bei den Olympischen Spielen in Peking im Einsatz. Vor seiner Rückkehr in die Heimat stand der Zweiweg-Stürmer zwischen 2014 und 2021 für Montreal, St. Louis und Detroit über 250 Mal in der NHL im Einsatz. De la Rose ist der fünfte Ausländer, der bei Fribourg-Gottéron für nächste Saison unter Vertrag steht. Die anderen sind die ebenfalls neu kommenden Marcus Sörensen und Juuso Vainio sowie die weiter verpflichteten Ryan Gunderson und David Desharnais.

Ambris Conacher erleidet Kieferbruch

Ambri-Piotta muss für den Rest der Saison auf den Kanadier Cory Conacher verzichten. Der vom SC Bern ausgeliehene Stürmer erlitt am Dienstag beim 2:1-Heimsieg gegen Freiburg einen Kieferbruch, der einen operativen Eingriff erfordert und das Saisonende bedeutet. Der 32-Jährige besitzt beim SCB noch einen für die nächste Saison gültigen Vertrag. Auch Conachers Landsmann Matt D'Agostini steht Ambri aufgrund einer muskulären Verletzung vorerst nicht zur Verfügung.