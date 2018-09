Sciaroni für Check an Helbling bestraft

Die Aktion ereignete sich in der 45. Minute des Spiels zwischen den SC Rapperswil-Jona Lakers und dem SC Bern. SCB-Stürmer Grégory Sciaroni erwischte Lakers-Verteidiger Timo Helbling mit einem Check am Kopf. Das Vergehen zog im Spiel keine Strafe nach sich. Nun wurde aber ein ordentliches Verfahren gegen Sciaroni eröffnet. Gegen Biel muss der Ex-Davoser am Samstag vorsorglich gesperrt zusehen.