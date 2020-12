Legende: Fällt länger aus Andrea-Noah Glauser. Keystone

Tigers längere Zeit ohne Glauser

Die SCL Tigers müssen 6 bis 8 Wochen auf Andrea-Noah Glauser verzichten. Der 24-jährige Verteidiger brach sich am letzten Dienstag im Heimspiel gegen die ZSC Lions (1:4) das Handgelenk. Glauser absolvierte in dieser Saison bis jetzt 17 Partien (1 Tor und 3 Assists) in der National League.

HCD-Verteidiger Stoop mit 1200 Franken gebüsst

Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey hat Lukas Stoop vom HC Davos mit 1'200 Franken gebüsst. Der Verteidiger hatte in der Partie am 23. Dezember auswärts gegen die Rapperswil-Jona Lakers ein Foul vorgetäuscht.

Einzelrichter weist Einsprache des EVZ im Fall von Jan Kovar ab

Der Einzelrichter Disziplinarsachen Leistungssport von Swiss Ice Hockey hat die Einsprache gegen die ausgesprochene Busse wegen dem Vortäuschen eines Fouls gegen Jan Kovar abgewiesen. Kovar wird somit mit 2'000 Franken gebüsst (inkl. Verfahrenskosten).