SCL Tigers verpflichten mit Giliati einen weiteren Ausländer

Die Langnauer holen mit Stefano Giliati einen weiteren Ausländer in ihr Team. Der Italo-Kanadier erhält einen Vertrag bis Saisonende und soll den verletzungsbedingten Ausfall des Schweden Mikael Johansson kompensieren. Giliati spielte die letzten drei Jahre beim deutschen Team Schwenningen (in 111 Meisterschaftsspielen gelangen ihm 25 Tore und 28 Assists). Der 31-Jährige lief in der Saison 2016/2017 in drei Spielen für den HC Davos auf.