Legende: Ben Maxwell wechselt vom KHL-Klub Spartak Moskau zu den SCL Tigers. imago images

Neuer Stürmer für die SCL Tigers

Ben Maxwell wechselt vom KHL-Klub Spartak Moskau zu den SCL Tigers. Der 31-jährige Kanadier spielte seit 2014 in Russland. In der letzten Saison erzielte der Stürmer in 59 Spielen 23 Skorerpunkte. Mit Ben Maxwell haben die Langnauer nun fünf ausländische Spieler unter Vertrag, allesamt Stürmer.