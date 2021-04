Legende: Er kennt die National League bereits Alexandre Grenier. Keystone

Kanadischer Stürmer für die Tigers

Die SCL Tigers haben im Hinblick auf die neue Saison ihren ersten ausländischen Spieler verpflichtet. Der Kanadier Alexandre Grenier einigte sich mit den Emmentalern auf einen Einjahresvertrag. Der 29-jährige Stürmer spielte die letzten beiden Saisons für Iserlohn in der DEL. In der Saison 2019/20 bestritt Grenier auch zehn Partien für Lausanne.

Ambri verpflichtet dänischen Routinier

Ambri-Piotta nimmt für die kommende Saison den bereits 35-jährigen dänischen Stürmer Peter Regin unter Vertrag. Der Routinier wurde zu Beginn seiner Karriere 2004 von den Ottawa Senators in der dritten Runde gedraftet. Er bestritt mit diversen Klubs insgesamt 254 NHL-Partien. In den letzten sechs Jahren spielte Regin in der KHL für Jokerit Helsinki.