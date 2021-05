Legende: Zuletzt oft nur Zuschauer Gilles Senn. imago images

Senn nach 2 Jahren wieder beim HCD

Gilles Senn kehrt nach zwei Jahren in Übersee zum HC Davos zurück, bei dem er bereits von 2011 bis 2019 im Tor stand. Der gebürtige Walliser unterschrieb einen Dreijahres-Vertrag. Dem inzwischen 25-jährigen Senn gelang der Durchbruch in der NHL nicht. Der 195 cm grosse Keeper absolvierte bloss zwei Partien im Dress der New Jersey Devils. Hinzu kamen 44 Einsätze mit dem Farmteam in der AHL.