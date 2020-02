Legende: Verletzungspause für Wingels Rückschlag für Servette. Die Genfer müssen für die nächsten Wochen ohne ihren Topskorer Tommy Wingels auskommen. Keystone

Rückschlag für Servette

Genf-Servette muss in den nächsten vier Wochen ohne den Amerikaner Tommy Wingels auskommen. Der Flügelstürmer zog sich am Donnerstag im Training eine Verletzung am Oberkörper zu. Mit 39 Skorerpunkten führt Wingels bei den Genfern, die bereits für die Playoffs qualifiziert sind, zusammen mit dem Kanadier Daniel Winnik die teaminterne Skorerliste an.

SCB vertraut weiter auf Karhunen

Der SC Bern hat den Vertrag mit Torhüter Tomi Karhunen um eine weitere Saison bis im Frühjahr 2021 verlängert. Der 30-jährige Finne war Ende November von den Lahti Pelicans zum Schweizer Meister gestossen und bestritt seither 22 Spiele für den SCB.

Rathgeb freigesprochen

Der Einzelrichter der Swiss Ice Hockey Federation hat den Einspruch des EHC Biel gegen die Busse von Yannick Rathgeb gutgeheissen und diese aufgehoben. Der Verteidiger war für das Vortäuschen einer Verletzung im Meisterschaftsspiel am 1. Februar gegen HC Lugano mit 1200 Franken gebüsst worden.