Legende: Hat einen neuen Arbeitgeber gefunden David Sklenicka. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Verstärkung für den EVZ

Der EV Zug holt Verstärkung aus Tschechien beziehungsweise aus dem Waadtland. Die Innerschweizer melden die Verpflichtung von Verteidiger David Sklenicka für die kommende Saison. Der 28-Jährige wechselt innerhalb der National League den Arbeitgeber. Die vergangene Saison hat er für Lausanne gespielt. Zuvor ist er unter anderem in der KHL und in der schwedischen Liga tätig gewesen. Mit Tschechiens Nationalteam hat Sklenicka an vier Weltmeisterschaften und an den Olympischen Spielen vor drei Jahren in Peking teilgenommen.

National League