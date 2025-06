Legende: Bestritten 2024 das letzte und bestreiten 2025 das erste Spiel Die Spieler von Fribourg-Gottéron (hier mit Killian Mottet). Keystone/Til Buergy

Spengler Cup: Der Titelverteidiger startet gegen Prag

Titelverteidiger Fribourg-Gottéron und der tschechische Vertreter Sparta Prag bestreiten am 26. Dezember das Eröffnungsspiel des Spengler Cups. IFK Helsinki aus Finnland komplettiert die Gruppe «Torriani». Die Gruppe «Cattini» bilden das Team Canada, der gastgebende HC Davos und die Turnierneulinge US Collegiate Selects, eine Auswahl aus College-Spielern. Am Abend des Stephanstags kommt es in dieser Gruppe zum Duell zwischen dem Team Canada und der College-Auswahl. Nur die Partien des ersten Tages stehen schon fest. Am zweiten Spieltag treffen die Verlierer des ersten Tages auf die zuerst spielfreien Mannschaften.

Lilja ersetzt beim ZSC Cookson

Vor rund einem Monat gaben die ZSC Lions den Abgang ihres langjährigen Assistenztrainers Rob Cookson bekannt. Nun haben die Zürcher den Nachfolger des Kanadiers präsentiert. Neu wird Coach Marco Bayer von Andreas Lilja assistiert. Der 49-jährige Schwede unterschrieb in Zürich-Altstetten einen Zweijahresvertrag bis und mit Saison 2026/27. Lilja stösst von der dänischen Nationalmannschaft zum ZSC. Mit den Dänen bestritt er in der Rolle des Assistenztrainers unter anderem fünf A-Weltmeisterschaften.