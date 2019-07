Lugano verpflichtet Spooner

Der HC Lugano hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Ryan Spooner einen neuen Ausländer verpflichtet. Der 27-Jährige kommt aus der NHL und unterschreibt einen Einjahresvertrag im Tessin. Der Stürmer absolvierte die letzte Saison für die New York Rangers, die Edmonton Oilers und die Vancouver Canucks. In der der NHL erzielte der Kanadier insgesamt 169 Punkte in 329 Spielen.