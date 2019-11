Legende: Fällt nach einem Schädelbruch aus Livio Stadler. Freshfocus

Stadler muss 4-6 Wochen pausieren

Verletzungspech beim EV Zug: Livio Stadler wurde im Spiel vom Donnerstag gegen den EHC Biel von einem Puck am Kopf getroffen und muss aufgrund eines Schädelbruchs 4-6 Wochen pausieren. Wie der Klub in einem Statement mitteilte, kann der Verteidiger das Spital in den nächsten Tagen verlassen. Der 21-Jährige lieferte in den 21 bisherigen Spielen 5 Assists.

Müller wegen Schwalbe gebüsst

Ambris Marco Müller wird wegen Vortäuschen eines Fouls im Tessiner Derby vom Samstag zwischen den Leventinern und Lugano mit CHF 1’200.- gebüsst.