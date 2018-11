Suri spielt in der nächsten Saison im Tessin

Der HC Lugano bestätigte den Transfer von Stürmer Reto Suri, der auf die nächsten Saison vom EV Zug ins Tessin wechseln wird. Der 29-jährige Zürcher unterschrieb einen Zweijahresvertrag. In der National League sammelte der Flügelstürmer in 484 Spielen 257 Skorerpunkte (115 Tore, 142 Vorlagen). Vor seinem siebenjährigen Gastspiel in Zug stand Suri zudem für Kloten, Genf-Servette, Lausanne und die Rapperswil-Jona Lakers im Einsatz.

Der SC Bern hat bis zum Ende der laufenden Saison den Kanadier Zach Boychuk verpflichtet. Dies gab der Klub aus der Hauptstadt am Montagmorgen bekannt. Der 29-jährige Center kommt vom KHL-Klub Sewerstal Tscherepowez. In der NHL absolvierte Boychuk für Carolina, Pittsburgh und Nashville insgesamt 127 Spiele, wobei er auf 12 Tore und 18 Assists kam. Der 1,78 Meter grosse Zweiweg-Stürmer wartet nun noch auf die Lizenzfreigabe.