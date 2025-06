Legende: Stand bei seinem letzten NL-Einsatz noch gegen Lugano auf dem Eis Ramon Tanner (l.). Freshfocus/Marusca Rezzonico

Weitere Neuzugänge für Lugano

Die Tessiner gaben am Mittwoch die Verpflichtung von 2 weiteren Stürmern bekannt. Ramon Tanner erhält probeweise für August und September einen Vertrag. Der 25-jährige Appenzeller spielte in den vergangenen sieben Saisons hauptsächlich für den EHC Biel. Ausserdem wechselt der kanadisch-schweizerische Stürmer Jakob Lee von Nordamerika ins Tessin. Der 26-Jährige, der zuletzt vier Saisons in der höchsten amerikanischen Universitätsliga gespielt hat, wird mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Eine Option sieht vor, dass Lee auch an einen Swiss-League-Klub ausgeliehen werden kann. Lugano verlassen wird derweil Liekit Reichle. Der Klub und der 22-jährige Stürmer lösen den laufenden Vertrag vorzeitig auf.