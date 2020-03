Legende: Zieht es ihn in die KHL? Mattias Tedenby verlässt den HCD. Keystone

Tedenby nutzt Ausstiegsklausel beim HCD

Mattias Tedenby und der HC Davos beenden die Zusammenarbeit vorzeitig. Der schwedische Stürmer macht von einer Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2021 laufenden Vertrag Gebrauch und verlässt die Bündner nach nur einer Saison wieder. Wohin es ihn zieht, ist noch offen. Im Raum steht ein Wechsel in die KHL. Tedenby war in der abrupt zu Ende gegangenen Saison mit 37 Skorerpunkten aus 48 Spielen hinter Perttu Lindgren der zweitproduktivste Spieler in den Reihen des HCD.