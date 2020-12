Thornton verlässt den HCD per sofort

Legende: Verlässt die Schweiz wieder Joe Thornton. Freshfocus

Thornton kehrt in die NHL zurück

Joe Thornton kehrt vom HC Davos in die NHL zurück. Der 41-jährige Kanadier wurde von den Toronto Maple Leafs zurückbeordert und machte sich am Montag auf den Weg in seine Heimat. Thornton bestritt für den HCD 12 Spiele und erzielte dabei 5 Tore und 6 Assists. Für «Big Joe», der mit einer Davoserin verheiratet ist, war es das 3. Gastspiel im Landwassertal. Die neue NHL-Saison wird frühestens im Januar beginnen. Thornton hatte sich während der Saisonpause mit den Maple Leafs auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Zuvor hatte er 15 Jahre für die San Jose Sharks gespielt.