Thürkauf startet mit EVZ in die Saison

Legende: Kehrt temporär zu seinen Wurzeln zurück Der gebürtige Zuger Calvin Thürkauf. Keystone

Calvin Thürkauf beginnt die kommende NL-Spielzeit bei Zug. Der 23-jährige Stürmer kam letzte Saison beim AHL-Farmteam Cleveland Monsters auf 26 Skorerpunkte in 53 Spielen, feierte sein NHL-Debüt und absolvierte total drei NHL-Spiele für die Columbus Blue Jackets. Sein Vertrag dort ist diesen Sommer ausgelaufen. Daher trainiert Thürkauf per sofort mit der 1. Mannschaft des EVZ. Sein Vertrag mit den Zentralschweizern ist gültig, bis er einen NHL/AHL-Vertrag unterzeichnet und die Saison in Nordamerika startet.