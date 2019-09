Legende: Viele Zuschauer, wenig Ertrag Das Verpassen der Playoffs drückte auf die Bilanz bei den ZSC Lions. Freshfocus

ZSC Lions schreiben rote Zahlen

Mit dem Saisonstart haben die ZSC Lions erneut einen hohen Verlust aus der letzten Spielzeit präsentiert. 1,733 Millionen Franken betrug das Minus aus der Saison 2018/19, das im Vergleich zum vorangegangenen Meisterjahr um rund 400'000 Franken höher ausfiel. Zurückzuführen ist der grosse Fehlbetrag in erster Linie auf das Verpassen der Playoffs. Durch den Rekordverkauf von 7834 Saisonkarten konnte das Ergebnis etwas abgefedert werden. Das Eigenkapital wurde um 6 auf 9,5 Millionen Franken erhöht.

Genfs Rod gesperrt

Stürmer Noah Rod fehlt Genf-Servette im Heimspiel am Samstag gegen Biel. Der Genfer Captain war wegen einer Behinderung von Langnaus Stürmer Loïc In-Albon zum Meisterschaftstart am Freitag vorsorglich für eine Partie gesperrt worden. In-Albon konnte nach dem Vergehen von Rod in der 4. Minute nicht mehr weiterspielen.

SCL Tigers schicken Grossniklaus in die Swiss League

Der EHC Kloten hat sich per sofort mit Tim Grossniklaus verstärkt. Der 24-Jährige kommt mit einer B-Lizenz von den SCL Tigers. Die letzte Saison lief Grossniklaus für den EHC Olten auf und erzielte 27 Punkte in 41 Spielen.