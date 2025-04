Legende: Kein Unbekannter in der National League Petr Cajka, hier im Trikot der Rapperswil-Jona Lakers. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Cajka kehrt in die Schweiz zurück

Der EHC Biel hat die Verpflichtung von Stürmer Petr Cajka bekanntgegeben. Der Tscheche unterschreibt einen Vertrag bis 2027, wie die Bieler in einer Medienmitteilung schreiben. Für den 24-Jährigen ist es eine Rückkehr in die National League, er lief bereits für die Lakers, Zug, Lausanne und Ambri in der höchsten Schweizer Spielklasse auf. Cajka besitzt die Schweizer Lizenz, was es ihm ermöglicht, ohne ausländische Spielerbeschränkung für den EHC Biel aufzulaufen. Zuletzt stand er bei Mlada Boleslav in seiner Heimat unter Vertrag, wo ihm 29 Skorerpunkte in 58 Partien gelangen.

National League