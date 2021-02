Legende: Darf mit der finnischen Nationalmannschaft auflaufen: Teemu Turunen. Freshfocus

Davos diese Woche ohne Turunen

Der HC Davos muss in seinen drei Meisterschaftsspielen von dieser Woche ohne den finnischen Stürmer Teemu Turunen auskommen. Der 25-Jährige weilt mit Finnlands Nationalteam an einem Vierländerturnier in Malmö. Mit 19 Skorerpunkten aus 32 Spielen nimmt Turunen derzeit Platz 6 in der internen Skorerliste der Bündner ein. Am Dienstag und Freitag trifft der HCD zweimal auf Genf-Servette, am Sonntag gastiert Christian Wohlwends Team in Bern.