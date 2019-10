Legende: Seine Verletzung ist komplexer als erwartet Diego Kostner (l.). Keystone

Ambri länger ohne Zwerger und Kostner

Ambris bester Torschütze Dominic Zwerger fällt bis nach dem Deutschland Cup (7. bis 10. November) aus. Der Vorarlberger, der in den ersten 12 Runden 4 Treffer erzielte, zog sich im Spiel vom Samstag gegen Rapperswil eine Verletzung der Bänder am linken Knöchel zu. Zudem dauert die Pause von Diego Kostner länger als erwartet. Nach Konsultationen bei Spezialisten wurde ein Teilabriss der Adduktoren am Beckenknochen festgestellt. Auch der italienische Stürmer mit Schweizer Lizenz dürfte nach der Natipause wieder einsatzbereit sein.

EHCB holt Ullström aus der KHL

Der EHC Biel hat den Offensiv-Allrounder David Ullström von KHL-Klub Dinamo Riga verpflichtet. Der Schwede unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Der 30-Jährige kann auf NHL-Erfahrung zurückgreifen: Von 2011 bis 2013 bestritt er 49 NHL-Spiele (6 Tore, 7 Assists) für die New York Islanders. Biel verpflichtete Ullström als 5. Ausländer, weil die Belastung der Spiele hoch und der grossgewachsene Stürmer im Angriff polyvalent einsetzbar sei.

Auch Davos' Kessler zu Biel

Der HC Davos leiht den 23-jährigen Flügelstürmer Tino Kessler bis zum Spengler-Cup an den EHC Biel aus. Kessler steht den Seeländern per sofort zur Verfügung. Die Davoser geben den Angreifer an Biel ab, weil sie vor allem von Mitte Dezember bis März viele Spiele bestreiten müssen und deshalb das Kader nun noch zu gross ist.

Rappis Rehak gesperrt und gebüsst

Frantisek Rehak von den Rapperswil-Jona Lakers wurde für 3 Spiele gesperrt und mit einer Busse von 2100 Franken belegt. Der Tscheche mit Schweizer Lizenz hatte im Spiel gegen den SC Bern Yanik Burren behindert. Eine Spielsperre hat der 19-Jährige bereits verbüsst.

Sendebezug: «eishockeyaktuell» auf SRF zwei vom 11.10.2019 um 22:25 Uhr