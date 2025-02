Legende: Fällt zu einem ungünstigen Zeitpunkt aus Langnaus Patrick Petrini. Keystone/Juergen Staiger

Schulterverletzung bei Petrini

Die SCL Tigers müssen in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auf Patrick Petrini verzichten. Wie der National-League-Klub aus Langnau mitteilte, zog sich der 23-jährige Stürmer am Sonntag im Auswärtsspiel gegen die ZSC Lions (2:3 n.V.) eine Schulterverletzung zu. Es wird mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen gerechnet. Damit dürfte für Petrini, der in 42 Spielen in der laufenden Meisterschaft 12 Punkte (3 Tore, 9 Assists) verbuchte, die Saison vorzeitig beendet sein.

Andersons und Matewa mit B-Lizenz zum SCB

Der SC Bern hat Toms Andersons (31) und Lucas Matewa (25) per B-Lizenz vom HC La Chaux-de-Fonds verpflichtet. Der lettische Stürmer Andersons, der über eine Schweizer Lizenz verfügt, sowie Verteidiger Matewa sind per sofort spielberechtigt.

Ryser fällt bis zum Saisonende aus

Der SC Bern muss für den Rest der laufenden Saison auf Vincent Ryser verzichten. Der Stürmer, der diese Saison grösstenteils an den EHC Visp ausgeliehen war, hat sich eine Unterkörperverletzung zugezogen und fällt bis Saisonende aus.

National League