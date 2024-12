Per E-Mail teilen

Legende: Von der Limmat an den Genfersee Yannick Zehnder läuft ab kommender Saison für Lausanne auf. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Lausanne verpflichtet Zehnder

Der Lausanne HC hat den Transfer von Yannick Zehnder publik gemacht. Der 26-jährige Flügelstürmer der ZSC Lions wechselt auf die nächste Saison hin zu den Waadtländern. Dort unterschrieb er einen Vertrag über 3 Jahre. Zehnder war beim EV Zug ausgebildet worden, wo er zweimal Meister wurde. Er wechselte 2023 nach Zürich und feierte mit den Lions den dritten Titel. In der laufenden Saison sammelte Zehnder in 26 Meisterschaftsspielen 11 Skorerpunkte (2 Tore, 9 Assists). Lausannes Sportdirektor John Fust liess sich wie folgt zitieren: «Er kommt in die besten Jahre seiner Karriere und wird unserem Team mit seiner Mentalität, die ihn zu drei Meistertiteln geführt hat, weiterbringen.»

Bern und Biel tauschen Spieler

Der SC Bern und der EHC Biel tauschen per sofort zwei Spieler: Yanick Sablatnig wechselt vom SCB nach Biel, derweil Elvis Schläpfer, der Sohn von Kevin Schläpfer, den umgekehrten Weg geht. Der Hintergrund dieses Spielertauschs: Yanick Sablatnig entschied sich, den SC Bern nach dieser Saison in Richtung Biel zu verlassen. Der 25-jährige Stürmer unterzeichnete im Seeland einen bis 2027 gültigen Vertrag. Der SC Bern liess Sablatnig nun per sofort ziehen und sicherte sich im Gegenzug bis Saisonende die Dienste des 23-jährigen Schläpfer.

National League