Neue NL-Saison startet mit einer Vollrunde

Die National League 2025/26 beginnt mit einer Vollrunde am Dienstag, 9. September. Titelverteidiger ZSC Lions startet zu Hause gegen Biel, der diesjährige Playoff-Finalist Lausanne lanciert die Saison mit einem Gastspiel in Davos. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan hervor. Der Saisonauftakt ist eine von insgesamt 16 Vollrunden mit jeweils sieben parallel stattfindenden Spielen. 23 Partien sind an Sonntagnachmittagen (14:00 Uhr oder 15:45 Uhr) angesetzt und laufen unter dem Motto «Family Games». Die letzte Runde der Qualifikation (total 52 Runden) ist am 9. März 2026 angesetzt. Drei Tage später beginnen die Play-ins und am Freitag, 16. März, die Playoff-Viertelfinals.

Die 1. NL-Runde vom 9. September 2025 Box aufklappen Box zuklappen Ambri – Kloten

Davos – Lausanne

Freiburg – Lugano

Genf – Ajoie

Lakers – Tigers

ZSC Lions – Biel

Zug – Bern Alle Partien beginnen um 19:45 Uhr.

ZSC Lions ausgezeichnet

Die ZSC Lions sind bei den «European Hockey Awards» in Prag als Team des Jahres ausgezeichnet worden. Der Schweizer Meister setzte sich bei der Wahl gegen Brynäs Gävle, die Eisbären Berlin, Dynamo Pardubice und SaiPa Lappeenranta durch. Wie die Alliance of European Hockey Clubs, die führende Organisation für Klubeishockey in Europa, auf ihrer Website schreibt, sprachen gleich mehrere Aspekte für die Zürcher als Sieger. Die Lions gewannen in der vergangenen Saison die Champions Hockey League und verteidigten den Titel in der National League. Zudem wurde der Klub auf Stufe U20, U17 und U15 Schweizer Meister.

Ward verlängert bei Lausanne

Der Lausanne HC bindet Cheftrainer Geoff Ward längerfristig. Der Kanadier verlängerte seinen ursprünglich bis Ende nächster Saison datierten Vertrag mit den Waadtländern um zwei Jahre bis Sommer 2028. Der 63-Jährige hatte den Trainerjob am Genfersee im November 2022 übernommen und führte die Mannschaft in den letzten zwei Saisons in den Playoff-Final.