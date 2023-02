Legende: Hat sich im Ton vergriffen Marc Crawford wird am Samstag nicht an der Bande stehen. Keystone/Pablo Gianinazzi

Crawford nach verbaler Entgleisung gesperrt

Marc Crawford, Trainer der ZSC Lions, wird im Heimspiel am Samstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers nicht an der Bande stehen. Der 62-jährige Kanadier wurde von der Liga für ein Spiel gesperrt, nachdem er am Mittwoch im Duell mit dem EHC Biel die Schiedsrichter beschimpft hatte. Möglich, dass Crawford weitere Konsequenzen drohen. Es wurde ein ordentliches Verfahren eröffnet.

Wieder ein Verletzter beim ZSC

Das Verletzungspech bei den ZSC Lions reisst nicht ab. Nun fällt auch noch Phil Baltisberger aus. Der Verteidiger zog sich am Mittwoch im Heimspiel gegen Biel eine Verletzung am Unterkörper zu und muss mehrere Wochen pausieren. Mit Denis Hollenstein und Sven Andrighetto fehlen den Zürchern derzeit zwei Leistungsträger in der Offensive verletzungsbedingt. Torhüter Ludovic Waeber musste die Saison nach einem operativen Eingriff an den Adduktoren sogar vorzeitig beenden.

