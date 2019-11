Waeber nächste Saison zu den Lions

Die ZSC Lions haben die Verpflichtung von Ludovic Waeber bekanntgegeben. Der 23-jährige Torhüter verlässt seinen Jugendklub Fribourg-Gottéron am Saisonende und schliesst sich mit einem Zweijahresvertrag den Zürchern an. «Ludovic Waeber ist ein extrem talentierter und noch junger Goalie, der das Potenzial für eine künftige Nummer 1 besitzt», sagte Lions-Sportchef Sven Leuenberger. Zusammen mit Lukas Flüeler soll Waeber kommende Saison das Goalieduo bilden und zu Einsätzen kommen. Für Freiburg bestritt er in der laufenden Spielzeit bisher 3 Partien.

Kanadischer Verteidiger für Lugano

Der HC Lugano nimmt nach dem Abgang des finnischen Verteidigers Atte Ohtamaa in die KHL den Kanadier Paul Postma bis Saisonende unter Vertrag. Der 30-jährige Verteidiger trainierte schon seit zwei Wochen bei den Tessinern mit. Postma brachte es auf 204 NHL-Spiele für Atlanta, Winnipeg und Boston. In der AHL bestritt er für vier Teams insgesamt 239 Spiele. Die laufende Saison hatte Postma in der KHL bei Metallurg Magnitogorsk begonnen.