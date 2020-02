Legende: An der WM 2017 als Assistenzcaptain unterwegs Toni Jaakola. Keystone

Jaakola soll ZSC-Defensive verstärken

Die ZSC Lions haben per sofort Topi Jaakola von den Pelicans Lahti verpflichtet. Der Finne soll bei den Zürchern einen weiteren allfälligen Ausfall kompensieren, wie Sportchef Sven Leuenberger erklärte. Bei den Lions fehlt mit Severin Blindenbacher derzeit bereits ein Verteidiger verletzt. Der 36-jährige Jaakola holte in dieser Saison in 38 Spielen 17 Skorerpunkte. 2011 gewann der 7-fache WM-Teilnehmer mit Finnland die Goldmedaille.

Schwalben: Bussen für DiDomenico und Rathgeb

Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey hat Chris DiDomenico von den SCL Tigers und Yannick Rathgeb vom EHC Biel für Simulieren gebüsst. DiDomenico hatte im Meisterschaftsspiel in Bern mit einer Schwalbe ein Foul markiert. Rathgeb wird wegen Vortäuschen einer Verletzung im Heimspiel gegen Lugano sanktioniert. Die Bussen belaufen sich auf 2000 Franken für DiDomenico und 1200 Franken für Rathgeb. Verfahrenskosten kommen nicht dazu.