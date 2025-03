Per E-Mail teilen

Legende: Muss am Mittwoch zuschauen Christian Marti. Freshfocus/Roger Albrecht

ZSC in Spiel 4 ohne Marti

Die ZSC Lions müssen am Mittwoch im 4. Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen den EHC Kloten auf Christian Marti verzichten. Gegen den Verteidiger ist wegen eines Checks gegen Rafael Meier im Kopf-/Nackenbereich in der Partie vom Montag ein ordentliches Verfahren eröffnet worden. Marti wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Die ZSC Lions führen in der Best-of-7-Serie mit 3:0 Siegen.

National League