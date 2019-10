Legende: 4 Monate keinen Einsatz Sven Senteler. Freshfocus

Senteler fehlt Zug lange

Der EV Zug muss 4 Monate auf Stürmer Sven Senteler verzichten. Der 27-jährige Zürcher verletzte sich am Samstag im Heimspiel gegen den SC Bern (5:2) an der Schulter und muss operiert werden. Senteler erzielte in dieser Saison in bislang 7 Spielen 1 Tor und lieferte 2 Vorlagen.