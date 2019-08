Zug verpflichtet Oscar Lindberg

Der EV Zug hat den Schweden Oscar Lindberg unter Vertrag genommen. Der Stürmer spielte in den letzten 5 Jahren in der NHL für die New York Rangers, die Vegas Golden Knights und die Ottawa Senators (84 Skorerpunkte in 269 Spielen). 2013 und 2017 wurde er mit Schweden Weltmeister. Der 27-Jährige kommt mit einem Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr nach Zug.

Damien Brunner verlängert in Biel

Der EHC Biel hat den Vertrag mit Damien Brunner vorzeitig um 3 weitere Jahre bis 2023 verlängert. In der vergangenen Saison war der 33-Jährige mit 46 Skorerpunkten nach Toni Rajala der produktivste Spieler der Bieler. Der ehemalige NHL-Stürmer Brunner hatte Mitte 2018 vom HC Lugano zu den Seeländern gewechselt.

Ambris Rohrbach fällt 8 Wochen aus

Ambri-Piotta muss zum Saisonstart auf Dario Rohrbach verzichten. Der 21-jährige Flügelstürmer brach sich am vergangenen Samstag im Testspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers (1:5) das rechte Handgelenk. Nach einer notwendigen Operation dürfte Rohrbach rund 8 Wochen ausfallen. Ambri-Piotta startet am 13. September mit einem Heimspiel gegen Zug in die Meisterschaft.