Legende: Gewichtiger Ausfall für den EVZ Lukas Bengtsson. Keystone/Marcel Bieri

Ausfall zur Unzeit für den EVZ

Der EV Zug muss mehrere Wochen auf Lukas Bengtsson verzichten. Wie der Klub mitteilte, zog sich der Offensiv-Verteidiger die Verletzung am Dienstag im Match gegen Genf-Servette zu. Für den EVZ ist die Absenz zwei Wochen vor Beginn der Playoff-Viertelfinals gewichtig. Der Schwede Bengtsson erzielte in 40 Saisonspielen 24 Skorerpunkte (7 Tore) und ist mit gut 22 Minuten pro Partie auf dem Eis der am meisten eingesetzte Spieler der Zuger.

National League