Der EV Zug wird in den kommenden Wochen ohne Johann Morant auskommen müssen. Der Verteidiger zog sich im Training eine Verletzung am Fuss zu. In der laufenden Saison kam der 32-jährige Routinier in 9 Spielen auf 4 Assists. Mit Miro Zryd ist bei den Zentralschweizern ein weiterer Verteidiger noch mindestens eine Woche rekonvaleszent.

Stürmer Josh Primeau wechselt per sofort mit einer B-Lizenz von den Rapperswil-Jona Lakers, dem Tabellen-Letzten der National League, in die Swiss League zum HC Thurgau. Der 1,94 m grosse und 100 kg schwere Stürmer ist bereits am Freitag im Spiel gegen den EHC Winterthur spielberechtigt.