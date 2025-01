Per E-Mail teilen

Legende: Muss vorübergehend aussetzen Dan Tangnes. Keystone/Manuel Geisser

Zwangspause für EVZ-Coach Tangnes

Dan Tangnes steht dem EV Zug im Februar vorübergehend nicht zur Verfügung. Der norwegische Cheftrainer muss sich am 3. Februar einer Operation am Rücken unterziehen. Bis zu seiner Rückkehr übernimmt der aktuelle Assistenz- und zukünftige Cheftrainer Michael Liniger den Posten an der Bande der Zentralschweizer. Von den EVZ U20-Elit stösst Assistenzcoach Reto Suri vorübergehend zur 1. Mannschaft.

National League