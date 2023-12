Legende: Soll die Zuger verstärken Riley Sheen. IMAGO / Bildbyran

Zug verpflichtet Sheen

Der EV Zug hat die Verpflichtung eines 7. Ausländers bekanntgegeben. Vom schwedischen Klub Rögle BK stösst bis Ende Saison Stürmer Riley Sheen in die Zentralschweiz. Der 29-jährige Kanadier, der nie in der NHL oder AHL spielte, wechselte 2019 aus Kanada nach China und ein Jahr später nach Deutschland. In seiner ersten Saison führte er die Bietigheim Steelers zum Aufstieg in die DEL, in der zweiten war er mit 40 Toren und 24 Assists der zweitbeste Skorer der höchsten Liga. Sein Debüt für Zug wird Sheen nach dem Jahreswechsel im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona am 2. Januar feiern.