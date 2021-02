Legende: Kehrt aus dem Tessin zurück Reto Suri. Keystone

Suri kehrt zum EVZ zurück

Der EV Zug verstärkt sich für die kommende Saison mit den drei Schweizer Internationalen Reto Suri, Samuel Kreis und Fabrice Herzog. Suri spielte bereits zwischen 2012 und 2019 bei den Zentralschweizern, ehe er zu Lugano wechselte. Der Rückkehrer unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Verteidiger Kreis wechselt von Biel zum aktuellen Leader der National League und einigte sich mit den Zugern auf einen Zweijahresvertrag. Auch Stürmer Herzog, der seine Karriere in Zug startete und derzeit in Davos spielt, unterschrieb bis 2023. Den EVZ verlassen werden neben Raphael Diaz auch Verteidiger Tobias Geisser und Stürmer Calvin Thürkauf, die in ihre NHL-Organisationen nach Washington und Columbus zurückkehren.

Liga büsst Bachofner wegen Vortäuschen eines Fouls

Jérôme Bachofner vom EV Zug ist eine Geld-Sanktion in der Höhe von 1600 Franken aufgebrummt worden. Der 24-Jährige büsst, weil er im NL-Meisterschaftsspiel vom 22. Januar gegen die ZSC Lions ein Foul vorgetäuscht hat.