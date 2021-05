Verfahren gegen Zugs Alatalo eröffnet

Verteidiger Santeri Alatalo wird den Zugern am Freitag in der dritten Partie des Playoff-Finals gegen Genf-Servette fehlen. Die Disziplinarkommission eröffnete wegen eines Checks gegen den Kopf von Henrik Tömmernes ein ordentliches Verfahren gegen den Verteidiger und sprach vorsorglich eine Spielsperre aus. Die Schiedsrichter hatten das Foul im Schussabschnitt des Spiels vom Mittwoch übersehen. In der Serie führt der EVZ 2:0, am Freitag kann er den 1. Meistertitel seit 1998 klarmachen.

Vier neue Spieler für Rapperswil-Jona

Die Rapperswil-Jona Lakers haben mit David Aebischer (Freiburg), Dominic Lammer (Lugano), Alain Bircher (Langnau) und Sandro Zangger (Lugano) vier neue Spieler an den Obersee gelotst. Stürmer Lammer unterschrieb für zwei Jahre, während Verteidiger Bircher für eine Saison unterzeichnete. Gleich für drei Jahre unterschrieb Aebischer. Der Verteidiger ersetzt Mauro Dufner. Der 26-Jährige erhielt bei Fribourg-Gottéron einen Zweijahresvertrag. Zangger schliesslich wurde von den Lakers auf Probe (Try-out-Basis) eingestellt.